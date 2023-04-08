Пулемет и шесть винтовок времен ВОВ обнаружили у стоматолога в Москве

Шесть винтовок разных видов и предмет, похожий на автомат Дегтярева, изъяли правоохранители в ходе обыска в квартире врача-стоматолога в Москве. Об этом 8 апреля сообщил источник «Известий».

«Квартиру 41-летнего врача-стоматолога осматривали в связи с постановлением суда», — рассказал собеседник.

Во время следственных действий в квартире обнаружили множество оружия времен Второй мировой войны, в том числе четыре винтовки «Маузер», винтовку Мосина, самозарядную винтовку Токарева, нечто, напоминающее пулемет Дегтярева, а также пять предметов, которые могут быть стволами огнестрельного оружия.

На данный момент полиция проводит проверку.

Ранее, 5 апреля, на северо-востоке Москвы в мусорном контейнере возле торгового центра нашли более 20 гранат. В тот же день находку утилизировали. Боеприпасы были учебными и не представляли опасности.