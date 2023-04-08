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Вильфанд сообщил о возвращении морозов в Сибирь и на Урал

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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На Урале и в Сибири ожидается резкое похолодание, в Якутию и на Таймыр вернутся 30-градусные морозы. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Например, в Абакане, Хакасия, температура в пятницу была минус 13–15 градусов, в субботу днем уже около ноля, максимальное значение. И так в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Красноярском крае и на Урале, в Курганской, Челябинской, Свердловской областях. Везде резкое понижение температуры», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Также морозы до –33 градусов прогнозируют в Ямало-Ненецком автономном округе, до –26 — в Ханты-Мансийском. В Томской, Кемеровской областях температура опустится до –16...–19 градусов, в Алтайском краеٙ — до –9... –11.

По словам Вильфанда, самые лютые морозы обещают на Таймыре — здесь они могут достигать 35 градусов ниже нуля.

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7 апреля Роман Вильфанд спрогнозировал майскую погоду в Москве на следующей неделе. В столице ожидается потепление до +16…+18 градусов, что на 4–6 градусов выше нормы.

В этот же день Гидрометцентр разрешил водителям Москвы поменять резину на летнюю. Как уточнил Вильфанд, сейчас минимальные температуры в столице фиксируются только в 3–4 часа ночи. Однако с восходом солнца температура начинает повышаться.

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