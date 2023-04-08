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Недвижимость
Эксперт рассказал о подводных камнях при покупке квартиры на торгах

Россияне готовы переплачивать за бонусы при покупке жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Более половины россиян готовы переплачивать при покупке квартиры, если она имеет особые отличия от аналогов. Об этом «Известиям» сообщили аналитики федеральной компании «Этажи».

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«Если еще пять лет назад основной параметр, который интересовал покупателей жилья, было соотношение цены и приобретаемой жилой площади, то сейчас россияне готовы жертвовать квадратными метрами ради уникальных характеристик жилья», — рассказала руководитель направления ремонтов федеральной компании «Этажи» Анастасия Голова.

Дополнительными бонусами, за которые россияне готовы платить больше за приобретаемую квартиру, являются: близость парков и водоемов, хороший вид из окна, развитая транспортная инфраструктура, ремонт по дизайн-проекту, наличие открытых террас, отдельный собственный выход на улицу, сообщила она.

«Вид из окна на лес или водоем может увеличить стоимость квартиры на 15–20% по сравнению с аналогичными вариантами без видовых характеристик, для крупных городов хорошо развитая транспортная и социальная инфраструктуры могут повысить стоимость квартиры на 10–15%», — пояснила эксперт.

Стоимость и скорость продажи может повысить и правильная визуализация квартиры, добавила Голова.

«Есть примеры, когда собственники самостоятельно годами не могли продать квартиру просто из-за того, что сделанные ими фотографии не привлекали покупателей, а после проведения профессиональной визуализации продавали на 10–15% выше начальной цены», — продолжает Голова.

По словам эксперта, всё больше россиян, приобретая квартиры, в первую очередь полагаются на эмоции, поэтому всё меньшую роль играет площадь квартиры и всё больше — ее уникальные характеристики.

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