Россияне готовы переплачивать за бонусы при покупке жилья
Более половины россиян готовы переплачивать при покупке квартиры, если она имеет особые отличия от аналогов. Об этом «Известиям» сообщили аналитики федеральной компании «Этажи».
«Если еще пять лет назад основной параметр, который интересовал покупателей жилья, было соотношение цены и приобретаемой жилой площади, то сейчас россияне готовы жертвовать квадратными метрами ради уникальных характеристик жилья», — рассказала руководитель направления ремонтов федеральной компании «Этажи» Анастасия Голова.
Дополнительными бонусами, за которые россияне готовы платить больше за приобретаемую квартиру, являются: близость парков и водоемов, хороший вид из окна, развитая транспортная инфраструктура, ремонт по дизайн-проекту, наличие открытых террас, отдельный собственный выход на улицу, сообщила она.
«Вид из окна на лес или водоем может увеличить стоимость квартиры на 15–20% по сравнению с аналогичными вариантами без видовых характеристик, для крупных городов хорошо развитая транспортная и социальная инфраструктуры могут повысить стоимость квартиры на 10–15%», — пояснила эксперт.
Стоимость и скорость продажи может повысить и правильная визуализация квартиры, добавила Голова.
«Есть примеры, когда собственники самостоятельно годами не могли продать квартиру просто из-за того, что сделанные ими фотографии не привлекали покупателей, а после проведения профессиональной визуализации продавали на 10–15% выше начальной цены», — продолжает Голова.
По словам эксперта, всё больше россиян, приобретая квартиры, в первую очередь полагаются на эмоции, поэтому всё меньшую роль играет площадь квартиры и всё больше — ее уникальные характеристики.