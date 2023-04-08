Решение об аресте Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга вступило в силу

Решение об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге вступило в силу. Об этом стало известно в субботу, 8 апреля, из данных картотеки суда.

«Постановление об удовлетворении ходатайства вступило в силу 8 апреля», — отмечается в карточке дела.

По версии следствия, 2 апреля Трепова пришла на творческий вечер военкора Владлена Татарского в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Она представилась Анастасией и подарила статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, позже взорвавшееся в руках журналиста, в результате чего Татарский погиб, и 42 человека пострадали.

Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту убийства Татарского. Позже дело было переквалифицировано на террористический акт. Басманный суд Москвы перевел дело Треповой в закрытый режим.

Национальный антитеррористический комитет назвал случившееся терактом, а также заявил, что к нему могут иметь отношение украинские спецслужбы и ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что Россия в очередной раз столкнулась с проявлением деятельности киевского режима.

5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия намерена выдвинуть на обсуждение в Совете Безопасности ООН теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский военкор.