В Новой Москве начался пожар в поле

В районе Новые Ватутинки вспыхнули поля. Кадры происходящего появились в Сети 7 апреля.

На кадрах показано горение полей, площадь возгорания на данный момент неизвестна. Недалеко от возгорания находятся жилые дома.

На месте пожара работают экстренные службы.

Ранее в этот же день ликвидировали восемь возгораний сухой травы в Липецкой области. Общая площадь горения превысила 1,5 тыс. кв. м.

28 марта в Приморском крае пожарные ликвидировали девять природных пожаров общей площадью горения 209 га.