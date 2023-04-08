В Новой Москве начался пожар в поле
В районе Новые Ватутинки вспыхнули поля. Кадры происходящего появились в Сети 7 апреля.
На кадрах показано горение полей, площадь возгорания на данный момент неизвестна. Недалеко от возгорания находятся жилые дома.
На месте пожара работают экстренные службы.
Ранее в этот же день ликвидировали восемь возгораний сухой травы в Липецкой области. Общая площадь горения превысила 1,5 тыс. кв. м.
28 марта в Приморском крае пожарные ликвидировали девять природных пожаров общей площадью горения 209 га.