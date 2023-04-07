Свыше 1,5 тыс. кв. м сухой травы выгорело в Липецке за сутки
За минувшие сутки пожарные ликвидировали восемь возгораний сухой травы и одно горение мусора. Общая площадь горения превысила 1,5 тыс. кв. м.
По данным GOROD48, в Желтых Песках и Сселках огонь распространился на площади около 700 кв. м. В СНТ «Металлург-6» и «Станкостроитель» площадь пожаров составила 800 кв. м. Кроме того, на улице Хренникова ликвидировано возгорание площадью 200 кв. м.
Спасатели отмечают, что стремительному росту возгораний способствует сильный ветер. В большинстве случаев причиной горения становится неосторожность человека. В частности, липчане пренебрегают правилами безопасности при очистке придомовых участков от растительности и сжигании сухой травы.
Кроме того, за сутки в Липецкой области загорелись пять домов и один автомобиль, пишет LipetskMedia. Обошлось без пострадавших.