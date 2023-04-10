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Стало известно, сколько россиян смотрят на стоимость одежды при знакомстве

Опрос: 66% россиян при знакомстве оценивают стоимость одежды и украшений
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Более половины россиян (66%) при знакомстве оценивают стоимость одежды и украшений собеседника. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства «A2:Research», которыми они поделились с «Известиями» 10 марта.

Уточняется, что исследование проводилось методом онлайн-опроса среди 1223 человек из разных городов России.

«Большинство респондентов (66%) признались, что обращают внимание на стоимость украшений и одежды собеседника. Примечательно, что наибольшее число опрошенных никогда не замечали или сомневаются в том, что их когда-либо оценивали по их образу», — говорится в исследовании.

В целом, на внешний вид человека при знакомстве обращают внимание 62% опрошенных. 28% в первую очередь отмечают внешность собеседника, 23% — одежду и аксессуары, 22% — наличие вкуса и стиля в одежде.

Во внешнем виде собеседника чаще всего участники опроса обращают внимание на ювелирные украшения (39%). 28% оценивают обувь, столько же опрошенных обращают внимание на сочетание элементов образа друг с другом. 19% смотрят на верхнюю одежду человека, а 18% — на часы. Меньше всего респонденты замечают такие аксессуары, как шарф, шляпа, перчатки — эти предметы одежды отметили 14%.

При этом, согласно результатам опроса, больше всего россиянам нравятся украшения с бриллиантами (28%) — именно они способны произвести наилучшее впечатление во время общения. Кроме того, респонденты ценят на других красивые серьги (19%) и кольца (17%).

«А вот для 17% опрошенных наличие украшений не влияет на формирование первого впечатления о человеке. Треть считают, что наличие ювелирных украшений — показатель того, что человек следит за собой. Еще столько же уверены, что это свидетельствует о хорошем вкусе», — подчеркивают исследователи.

Они также опросили респондентов на предмет того, что для них считается самым неприемлемым во внешнем виде человека. Так, для 37% — это манера вызывающе одеваться (например, слишком глубокое декольте или чересчур короткая юбка). 36% не приветствуют привычку носить одежду в плохом состоянии — грязную, порванную, в шерсти домашнего животного и т.д. На третьем месте среди популярных ответов оказалась не подходящая под обстановку одежда (например, надетый в ресторан спортивный костюм).

«При этом 44% участников опроса могут высказать свое мнение собеседнику относительно его образа только в том случае, если их спросят об этом», — подытожили исследователи.

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