Тренер Александр Кержаков признался, что покинул Россию осенью из-за обстановки в стране

Бывший футболист и тренер Александр Кержаков 7 апреля рассказал, что причиной его отъезда из России осенью 2022 года в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стало осознание масштабности ситуации, которая происходит в России.

«Мне и моей супруге стало очень тяжело. Мне страшно. Я пытался себе что‑то объяснить, но не нахожу ответов», — заявил Кержаков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на его YouTube‑канале.

Тренер подчеркнул, что его переезд не является эмиграцией. Он просто решил поменять окружающую обстановку и переехал «туда, где тепло».

Также 40-летний Кержаков добавил, что его семья «не открестилась от своей страны».

Александр Кержаков — лучший бомбардир в истории российского футбола и клуба «Зенит». Он играл в составе «Зенита», «Динамо», а также стал победителем Кубка УЕФА, будучи игроком испанской «Севильи».

После карьеры футболиста он начал тренерскую деятельность с нижегородским «Пари НН», который летом 2022 года не стал продлевать контракт с тренером.

Осенью 2022 года Кержаков покинул страну и уехал вместе с семьей в Дубай. Позже его семья переехала на Кипр, так как бывший футболист сборной РФ подписал контракт с местным ФК «Кармиотисса». Он стал главным тренером клуба с 8 февраля, но уже 1 апреля покинул этот пост.