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Китай за год экспортировал в Россию 162 тыс. автомобилей

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В 2022-м экспорт китайских авто в Россию составил 162 тыс., за год прирост составил более 33%, а доля марок из КНР на российском рынке увеличилась с 7% до 19,2%. Такими данными с «Известиями» поделился посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

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Стремительного развития, по его словам, достигло и китайско-российское сотрудничество в таких сферах, как бытовая техника и потребительская электроника.

«В сфере бытовой и потребительской электроники доля экспорта в Россию составила $4,09 млрд, продемонстрировав прирост в 9,3%. Смартфоны, телевизоры, стиральные машины, холодильники и прочая продукция китайских брендов характеризуются как ростом качества, так и высоким ценовым преимуществом и всё больше пользуется одобрением со стороны российских потребителей», — подчеркнул китайский дипломат.

Он отметил, что потенциал потребительского роста России огромен, и спрос на китайские товары с их высокой наукоемкостью и техноемкостью и хорошим соотношением цены и качества постоянно увеличивается.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Запад не в том статусе, чтобы давать указания Китаю»

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