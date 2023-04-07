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Стало известно о планах Турции провести в июне переговоры по членству Швеции в НАТО

«РИА Новости»: Анкара планирует переговоры по поводу вхождения Швеции в состав НАТО в июне
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Depo Photos
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Турция планирует провести переговоры со Швецией по членству в НАТО после окончания президентских выборов, предварительно, в начале июня. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Как вы знаете, Турция вступает в предвыборный период, выборы 14 мая занимают основную повестку. Но переговорный процесс (по членству Швеции в НАТО. — Ред.) будет продолжен. После выборов, возможно, в начале июня, пройдет очередной раунд консультаций», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что перспективы Швеции по вхождению в альянс зависят от дальнейших шагов Стокгольма.

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Ранее, 5 апреля, министры иностранных дел стран — участниц НАТО сошлись во мнении, что Швеция должна вступить в военный блок как можно скорее. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В тот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил об обсуждении с государственным секретарем США Энтони Блинкеном процесса вступления Швеции в НАТО. По его словам, турецкая сторона объяснила, какие шаги должен предпринять Стокгольм, чтобы Анкара одобрила его заявку на вступление в альянс.

4 апреля после церемонии вхождения Финляндии в состав альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору и на ее пути не должно быть препятствий.

Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Их решили рассматривать по отдельности. Вступление Швеции в альянс до сих пор не ратифицировали Венгрия и Турция. Для вступления в НАТО необходимо одобрение всех его членов.

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