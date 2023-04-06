Во Франции 14-летнего подростка задержали за подготовку теракта

Генеральная дирекция внутренней безопасности (DGSI) Франции задержала 14-летнего подростка по подозрению в подготовке терактов. Об этом 6 апреля сообщил телеканал RTL.

Подросток был арестован ранее на этой неделе. Его обвиняют в связи с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена на территории России), а также в создании взрывчатки для совершения терактов.

Как утверждает один из адвокатов мальчика, взрывчатку он изготавливал для себя и взрывал ее в поле.

Ранее, 4 апреля, Центральное командование армии США сообщило об уничтожении одного из лидеров «Исламского государства» — Халида Айдда Ахмада аль-Джабури. Он был ответственным за планирование атак ИГ в Европе и развитие руководящих структур террористической организации.

30 ноября 2022 года Центральное командование армии США рассказало, что главарь ИГ в Сирии был ликвидирован в середине октября. Там отметили, что данная операция была проведена Сирийской свободной армией.

ИГ действовало в 2013–2019 годах преимущественно на территории Сирии и Ирака. На данный момент основные силы и главные члены группировки уничтожены.