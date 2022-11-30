Пентагон подтвердил ликвидацию лидера ИГ

Главарь «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии был ликвидирован в середине октября. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США в среду, 30 ноября.

«Смерть Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши в середине октября стала еще одним ударом для ИГ. Эта операция была проведена Сирийской свободной армией в сирийской провинции Дераа», — говорится в заявлении.

Ранее этим же днем агентство Reuters сообщало о ликвидации Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Курайши. Уточняется, что группировка выбрала Абу аль-Хусейна аль-Хусайни аль-Кураши в качестве преемника.

11 ноября сообщалось, что силы безопасности Сирии провели спецоперацию по ликвидации боевиков ИГИЛ. Было ликвидировано 24 боевика.

27 октября 2019 года США объявили об уничтожении главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

ИГ действовало в 2013–2019 годах преимущественно на территории Сирии и Ирака. На данный момент основные силы и главные члены группировки уничтожены.