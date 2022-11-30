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Reuters сообщило о ликвидации лидера ИГ

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Фото: Global Look Press/Saifurahman Safi
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Агентство Reuters в среду, 30 ноября, сообщило о ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Курайши.

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«Убит лидер боевиков «Исламского государства» Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Курайши. Об этом сообщил представитель группировки в аудиообращении, опубликованном в Telegram-канале», — передает Reuters.

Группировка выбрала Абу аль-Хусейна аль-Хусайни аль-Кураши в качестве преемника, добавил он.

Ранее, 16 ноября, МИД РФ выразил обеспокоенность активностью ИГ в Афганистане. Там отметили, что кризис перехода власти в Афганистане еще не подошел к концу. В этой связи в стране до сих пор есть проблемы с безопасностью.

В этом же месяце секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что действующий в Афганистане филиал террористической организации активизировал деятельность по развертыванию новых лагерей по подготовке боевиков. По его словам, в настоящее время в стране их насчитывается порядка 3,5 тыс. Кроме того, представители ИГИЛ усилили вербовку в Афганистане.

11 ноября сообщалось, что силы безопасности Сирии провели спецоперацию по ликвидации боевиков ИГИЛ. Было ликвидировано 24 боевика.

27 октября 2019 года США объявили об уничтожении главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

ИГ действовало в 2013–2019 годах преимущественно на территории Сирии и Ирака. На данный момент основные силы и главные члены группировки уничтожены.

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