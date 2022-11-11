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Силовики САР ликвидировали 24 боевика ИГ

Силовики САР провели спецоперацию по ликвидации боевиков ИГ
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Фото: TASS/Alexander Kots
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Силы безопасности Сирии провели спецоперацию по ликвидации боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), уничтожено 24 боевика. Об этом 11 ноября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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«Подразделения государственной безопасности САР завершили специальную операцию по поиску и нейтрализации связанных с террористической группировкой ИГИЛ боевиков в районе Дераа-Аль-Баляд города Деръа. Проведена зачистка территории района, проверено более 300 зданий, уничтожено 24 боевика, арестовано 24, обнаружено и обезврежено шесть самодельных взрывных устройств», — сказал он в ходе брифинга.

Егоров добавил, что сдано 50 автоматов и 12 гранатометов и более восьми тыс. боеприпасов. Он отметил, что комиссия по урегулированию статуса примирившихся боевиков и пункта приема оружия и боеприпасов в районе Дераа-Аль-Баляд продолжает работу.

22 октября в ЦПВС сообщили о гибели одного сирийского военного в результате минометного обстрела в провинции Алеппо.

Ранее, 16 октября, Егоров рассказал, что в рамках спецоперации по ликвидации боевиков ИГ российские и сирийские военные уничтожили 20 боевиков, причастных к подрыву автобуса в провинции Дамаск. Спецоперация была проведена в населенном пункте Джасим провинции Деръа.

Также Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиаудары по лагерю подготовки боевиков и пункту управления незаконного вооруженного формирования, уничтожены до 100 радикалов и склады с вооружением.

До этого, 13 октября, 18 сирийских военных погибли при взрыве автобуса в провинции Дамаск. Однако ни одна группировка не заявила на настоящий момент об ответственности за взрыв.

Еще в июне в ЦПВС рассказали, что на севере Сирии активизировались незаконные вооруженные формирования в идлибской зоне деэскалации.

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