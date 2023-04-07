Кабмин поддержал увеличение страховки пенсионных накоплений в НПФ

Правительство РФ поддержало законопроект об увеличении гарантийного возмещения для участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом говорится в проекте отзыва кабмина, с копией документа ознакомились «Известия».

Такие выплаты должны вырасти в два раза — с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Страховку участники фондов должны получать, если НПФ обанкротился или потерял лицензию.

«Принятие данного законопроекта будет способствовать повышению защиты прав клиентов НПФ и доверия населения к добровольным пенсионным программам», — сообщили «Известиям» в кабмине.

Документ уже был рассмотрен нижней палатой в первом чтении. Кабмин сделал замечание, которое должно быть учтено ко второму чтению. В частности, необходимо предусмотреть увеличение возмещения и для тех участников НПФ, которым на момент наступления страхового случая уже была назначена пенсия, говорится в проекте отзыва.

«Эта инициатива — продолжение работы ГД, направленной на защиту прав и интересов участников НПФ в системе добровольного негосударственного пенсионного обеспечения», — сказал депутат Госдумы, фракция «Единая Россия» Александр Якубовский.

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