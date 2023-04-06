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Общество
Актриса Валентина Туманова умерла на 92-м году жизни
Наука и техника
Сильная вспышка произошла на Солнце 6 апреля

Актриса Валентина Туманова умерла на 92-м году жизни

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Фото: Главная редакция программ для детей и юношества ЦТ
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Скончалась актриса Валентина Туманова, служившая в Российском академическом молодежном театре (РАМТ, ранее — Центральный детский театр) в Москве. Об этом 6 апреля сообщается в Telegram-канале РАМТа.

Прощание с актрисой состоится 7 апреля в 10:00 при городской клинической больнице № 29 им. Н.Э. Баумана по адресу: метро «Лефортово», Госпитальная площадь, д. 2, корп. 27.

Начало церемонии отпевания запланировано на 10:30 в церкви Вознесения Словущего на территории больницы.

Актрису похоронят на Хованском кладбище.

Валентина Туманова играла в Центральном детском театре с 1955 по 1971 год. Она сыграла роль первого Тома Сойера в истории этого театра. Затем с 1971 по 1975 год служила в Норильском драматическом театре.

С 1975 по 2000 год Туманова занималась с детьми в школьной самодеятельности и работала на радио.

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