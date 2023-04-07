Экранный режим: незаверенный скриншот сочли допустимой уликой в суде

Решение Верховного суда о допуске в качестве доказательства незаверенного скриншота на гражданском процессе может существенно отразиться на тяжбах — в трудовых, хозяйственных спорах, отстаивании авторских прав и так далее. Эксперты проанализировали решение инстанции и рассказали «Известиям», как грамотно собрать доказательства своей правоты с помощью свайпа тремя пальцами по экрану.

Вступились за нумеролога

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ вынесла определение, в котором встала на сторону Ирины Леоновой, предъявившей претензии владельцу сайта Николаю Макееву по поводу нарушения ее исключительных прав на программу курсов в области нумерологии. Суть конфликта в том, что ответчик без ведома автора и правообладателя Леоновой распространял на своем сайте ее «литературные произведения и программы». В частности, истец утверждает, что он продал гражданке Романовой один из курсов, следует из определения.

Нумеролог судится с хозяином сайта еще с 2021 года — она проиграла оппоненту в Коптевском райсуде Москвы в декабре. Жалоба нумеролога в судебную коллегию по гражданским делам Мосгорсуда осталась без удовлетворения.

Всё из-за того, что главное доказательство — скриншот переписки о продаже Макеевым покупателю Романовой спорных произведений — Фемида признала недопустимым.

Автор цитаты «Суд [первой инстанции] указал, что переписка не является достоверным доказательством, так как не заверена, в связи с чем невозможно установить причастность именно ответчика к участию согласования условий сделки, оплаты Романовой Е.В. и получения Макеевым Н.Н. денежных средств, отправке спорных произведений в печатном, электронном, либо аудиоисполнении», Из Определения ВС РФ от 07.02.2023 № 5-КГ22-144-К2

Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer

Нижестоящий суд посчитал скриншоты недостоверными, так как истец не предоставил экспертного исследования, подтверждающего, что содержание на картинках не менялось. Судья ВС РФ, в свою очередь, обратила внимание, что сам Макеев не утверждал, что скриншоты фальсифицированы. Инстанция указала, что суд «не создал необходимые условия для всестороннего, полного и объективного выяснения действительных обстоятельств дела, не оказал лицу, участвующему в деле, содействие в осуществлении его прав».

Также коллегия посчитала, что были нарушены права Леоновой на отложение судебного разбирательства — ей слишком поздно сообщили о заседании. Решения были отменены, а дело возвращено в первую инстанцию на новое рассмотрение. К слову, Леонова намеревается получить с Макеева компенсацию в 320 тыс. рублей и 6,4 тыс. рублей — за судебные издержки.

Главное — «прихватить» браузер

Партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников самым важным в определении коллегии считает прямое указание инстанции на допустимость незаверенных скриншотов.

— Я использую скриншоты почти в каждом деле, и на протяжении нескольких лет достаточным для судов в моих делах является распечатка скриншота, в котором видно окно браузера с датой и временем, а также адрес страницы и прочие важные в конкретном случае данные. На скриншоте можно расписаться, дополнительно указав, кем и когда он сделан, однако и без этого суды принимают их в качестве доказательств, — пояснил юрист.

Главное, по его мнению, отсутствие мотивированных возражений против допустимости и достоверности скриншота со стороны оппонентов. В этом смысле новое решение ВС будет полезно в качестве контраргумента.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— В целом же это решение не является поворотным, поскольку практика использования скриншотов не только давно закрепилась в судах, но и нашла отражение, например, в Постановлении Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019, — добавил он.

Забыли, что разрешили

Партнер Vinder Law Office Алиса Ромашечкина указывает на то, что правовая база для использования скриншотов в суде была создана относительно давно.

— Нормы процессуальных кодексов (ч. 3 ст. 75 АПК РФ и ч. 1 ст. 71 ГПК РФ) еще с момента принятия данных законов содержали положения о том, что документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, допускаются в качестве письменных доказательств по делу. Впоследствии процессуальные кодексы также были дополнены нормами о том, что в качестве доказательств могут использоваться материалы, полученные с использованием интернета. В частности, это закреплено в ч. 3 ст. 75 АПК РФ («Письменные доказательства») и в ч. 1 ст. 71 ГПК РФ.

Основная проблема не в возможности использования скриншотов как таковых, а в порядке их заверения для предоставления в суд и в доказывании источника материала: кто хозяин интернет-ресурса, на котором размещен материал; кто является владельцем электронной почты, на которую или с которой было отправлено письмо, и так далее.

Нотариус и не только

— Одним из основных способов заверения скриншотов являлось «обеспечение доказательств нотариусом» в порядке ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1), — рассказывает юрист. — Тем не менее в большинстве случаев нотариусы отказывались заверять или обеспечивать доказательства, если спор между сторонами уже находился на рассмотрении суда, ссылаясь при этом на ч. 2 указанной статьи, которая утратила силу лишь 01.01.2015 — после этого обеспечивать доказательства у нотариуса стало значительно проще.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Собеседник обращает внимание на ряд постановлений Пленума ВС РФ, которые уже давно указывают на возможность широкого использования скриншотов сообщений в различных спорах без дополнительных заверений в тех или иных ситуациях.

— Примечательно, что Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ» является одним из важнейших разъяснений, касающихся в том числе скриншотов, и должны были применяться при разрешении дошедшего до Верховного суда спора между Леоновой И.В. и Макеевым Н.Н. Однако ни одна из судебных инстанций на положения документа не ссылалась и, вероятно, разъяснениями его не руководствовалась. Это и привело к отмене судебных актов нижестоящих инстанций, — отметил эксперт.

Как защититься скрином

Ромашечкина и ее коллеги достаточно часто представляют в качестве доказательств скриншоты переписок сторон, а также распечатки материалов, размещенных в интернете.

— Такие доказательства помогают, например, в корпоративных спорах при обосновании доводов об аффилированности сторон или номинальности руководителя. В договорных спорах — при обосновании факта заключения договора, надлежащем или ненадлежащем его исполнении, надлежащем уведомлении о его расторжении, соблюдении претензионного порядка урегулирования спора и при других ситуациях, — пояснила она.

Фото: Global Look Press/dpa/Nicolas Armer

В зависимости от ценности и восполнимости конкретного доказательства юристы прибегают к разным способам заверения или обеспечения.

— Если материал расположен в открытом доступе в сети интернет, то, как правило, распечатка данного материала заверяется самой стороной с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения, — говорит Ромашечкина. — Если необходимо представить скриншоты одной и той же интернет-страницы за различные периоды, но заблаговременно такие скриншоты не были сделаны, то можно также воспользоваться данными интернет-архивов, в частности Way Back Machine (web.archive.org) — с помощью данного сервиса можно увидеть содержание той или иной интернет-страницы на определенную дату в прошлом, что, например, поможет в деле о доказывании длительности неправомерного использования оппонентом чужих результатов интеллектуальной деятельности.

Когда речь идет о переписке сторон (особенно в мессенджерах), скриншоты удостоверяются у нотариуса, поскольку отдельные приложения позволяют изменять или удалять сообщения как у отправителя, так и у получателя. Нотариальное удостоверение позволяет исключить риски последующего искажения содержимого диалога.

— Также к нотариусу стоит обратиться и в том случае, если контроль за интернет-ресурсом осуществляет оппонент, а в интернет-архивах нет данных о содержании страницы на интересующую дату и есть риск внесения искажений в действующее ее содержание, — говорит юрист.

Допустимо обращаться непосредственно в суд с заявлением об обеспечении доказательств (ст. 64 ГПК РФ, ст. 72 АПК РФ).

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Суд может также принять предварительные обеспечительные меры — то есть еще до предъявления в инстанцию иска с требованиями по существу спора. Это хороший способ уладить спор досрочно — когда о факте таких действий становится известно оппоненту, он осознает, что основные доказательства уже осмотрены и зафиксированы судом. Возможности искажения таких доказательств у оппонента уже нет, как и перспектив на благоприятный для него исход дела, — рассказывает специалист.

Минус этого способа заключается в том, что суд может отказать в принятии обеспечительных мер, к тому же на такое решение судье нужно время.