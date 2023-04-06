Синоптики спрогнозировали до 12 градусов тепла в Московском регионе в четверг
Переменная облачность, отсутствие осадков и до 12 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Московского региона в четверг, 6 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем в Москве столбики термометра поднимутся максимум до отметки в +12 градусов, ночью столицу ждет похолодание до нулевой отметки.
В Московской области ожидается от 8 до 13 градусов тепла в дневное время суток и минусовая температура — от –2 градусов — в ночное.
Прогнозируется ветер северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.
Накануне, 5 апреля, главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала в субботу и воскресенье — 8 и 9 числа — до 12 градусов тепла в столице. Ожидается также переменная облачность и отсутствие осадков.