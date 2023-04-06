Эксперты заявили о росте спроса на рынке вторичной недвижимости РФ

За минувший год спрос на вторичном рынке жилья сократился на 3,5%, а за первый квартал 2023 года вырос на 3,5%. Это следует из данных сервиса «Авито Недвижимость», поступивших «Известиям» в четверг, 6 апреля.

Как отмечают специалисты, стоимость квадратного метра за год подорожала на 14,7%, а снизилась цена на жилье вторичного сегмента только в Сочи, Москве, Краснодаре и Калининграде, на 1,3%, 1,6%, 4,5%, 6,3% соответственно.

«Объем предложения на вторичном рынке в России за год вырос на 14,5%»,— уточнили специалисты.

Более заметно предложение выросло в Тюмени, Брянске и Ульяновске — на 67,4%, 45,8% и 35,2% соответственно. Снизилось предложение вторичного жилья только в Сочи, где предлагают на 19,4% меньше объектов в I квартале 2023 года по сравнению с I кварталом 2022-го.

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке по России за год подорожала на 14,7%. Цена в однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных и многокомнатных квартирах поднялась на 10,6%, 15,6%, 19,4% и 17,2% соответственно. Подешевели квадратные метры в студиях и объектах со свободной планировкой — на 5,9% и 8% соответственно.

Сильнее всего квадратные метры во вторичке за год подорожали в Челябинске, Кирове и Самаре — на 22,5%, 18,5% и 16,7% соответственно.

Снизилась стоимость вторичного жилья только в Сочи, Москве, Краснодаре и Калининграде — 1,3%, 1,6%, 4,5%, 6,3%.

Спрос на квартиры на вторичном рынке недвижимости в России за год снизился на 3,5%. Меньше всего «хотят купить» квартиры в Барнауле (–24,8%), а вырос спрос в Томске (+10,1%).

«Мы прогнозируем, что спрос в ближайшее время продолжит восстанавливаться и, возможно, начнет активнее расти: вторичное жилье получает импульс из-за высоких цен на новостройки. Рынок вторички, вероятнее, может начать расти и по ценам, предложение будет убывать. Квартальные данные это подтверждают», — объяснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

За квартал объем предложения на вторичном рынке в России снизился на 3,3%, а спрос поднялся на 3,4%. Стоимость квадратного метра выросла в среднем на 3%.

Заметнее всего подорожало жилье в Перми (+6,1%), а подешевело — в Калининграде (–2,8%).

Накануне, 5 апреля, гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгений Шавнев рассказал «Известиям», что около 10% опрошенных россиян с доходом более 150 тыс. рублей в месяц в этом году планируют покупку жилья, это минимальный показатель за последние пять лет.

Специалист уточнил, что каждый второй задумался о займе, у каждого третьего есть «свободные средства» на приобретение жилья.