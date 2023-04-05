В Сочи избили серебряную медалистку Кубка Европы по ски-кроссу

23-летнюю серебряную медалистку Кубка Европы по ски-кроссу Марию Доброву избили в Сочи, сообщил 5 апреля источник «Известий».

Инцидент произошел 2 апреля. Доброва тренировалась на курорте Ясная Поляна, где познакомилась с профессиональным лыжником — 26-летним Артемом Набиулиным.

Однако вскоре между Добровой и Набиулиным вспыхнул конфликт, который перерос в драку. По данным источника, девушке вызвали «скорую». Врачи диагностировали у нее сильный ушиб переносицы.

В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего и выясняются причины ссоры.

В марте в Электростали парень до смерти избил свою девушку. Источник «Известий» сообщил, что погибшая была беременна.