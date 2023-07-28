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Военный эксперт назвал главную особенность огнеметной системы «Солнцепек»

Шурыгин: термобарические боеприпасы являются главной особенностью «Солнцепека»
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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Военный эксперт Владислав Шурыгин 28 июля рассказал «Известиям» о преимуществах российской тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек».

«Солнцепек» — очень надежная система. Она мобильна, имеет большую мощь, высокое разрушение. Имеет хорошую точность для систем, которые работают по площадям. И наше ноу-хау — сами термобарические боеприпасы, которые эффективно поражают цели», — сказал он.

Эксперт добавил, что в ходе специальной военной операции по результатам боевого применения эта система зарекомендовала себя только с положительной стороны.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащих штурмовой группы, уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. По данным ведомства, военнослужащие выполнили залп термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ. В министерстве уточнили, что применение данного типа боеприпасов является особенно эффективным в условиях лесистой местности.

16 июля начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что ВС РФ на краснолиманском направлении с помощью ТОС-1А «Солнцепек» было нанесено огневое поражение по двум опорным пунктам ВСУ и пяти районам скопления живой силы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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