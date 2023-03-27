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27 марта — День войск национальной гвардии: история и традиции

День войск национальной гвардии отметят в России 27 марта
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В России 27 марта отмечают День войск национальной гвардии — праздник представителей силовой структуры, обеспечивающей общественную безопасность и порядок внутри страны. В 2025 году торжество приходится на четверг. «Известия» освещают историю и традиции праздника.

День Росгвардии – 2025 — история праздника

Корнями праздник уходит к началу XIX века. 27 марта 1811 года император Александр I создал новое подразделение правоохранителей — внутреннюю стражу. Эта структура стала прообразом Росгвардии, но к современному названию и виду она пришла за более чем два столетия. Подразделение подвергалось значительным преобразованиям, менялись и его полномочия.

Так, после революции 1917 года в стране появились особые отряды Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В советские времена силовая структура несколько раз была реорганизована, сменила множество названий и аббревиатур, но ее главное предназначение оставалось в том, чтобы бороться с внутренними угрозами национальной безопасности.

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Собственный праздник у правоохранителей появился лишь в 1996 году под именем Дня внутренних войск МВД.

В 2016 году Войска национальной гвардии РФ получили современное название, а в 2017 году был переименован и праздник. Сегодня в состав Росгвардии входят органы управления и подразделения МВД России по контролю в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности, специальные отряды быстрого реагирования (СОБР), отряды мобильные особого назначения (ОМОН) и другие правоохранительные структуры.

День Росгвардии – 2025 — традиции праздника

Торжество отмечают нынешние сотрудники Войск национальной гвардии РФ всех званий и подразделений, ветераны профессии и курсанты. Как правило, празднования носят локальный характер и проходят в стенах ведомств в виде торжественных смотров, концертов, встреч ветеранов и застолий. Лучших бойцов представляют к званиям и наградам.

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По традиции росгвардейцы возлагают цветы к мемориалам павших сослуживцев и устраивают минуты молчания.

СМИ в день праздника знакомят зрителей и читателей с историей Росгвардии и заслугами этой силовой структуры на протяжении разных этапов становления государства.

Ранее «Известия» рассказали, как в России празднуют День моряка-подводника.

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