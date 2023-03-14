Установлен владелец взорванного в Мелитополе автомобиля

Взорванный в Мелитополе автомобиль принадлежал руководителю муниципального транспортного предприятия Ивану Ткачу. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил источник «Известий».

По данным собеседника издания, в момент взрыва Ткач находился на месте происшествия. Он получил ранение и был госпитализирован.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что вечером неизвестные подорвали автомобиль в районе рынка на улице Кирова в Мелитополе. Сообщение он подкрепил первыми кадрами с места происшествия. На них видно, что горит автомобиль, припаркованный возле гаражей. По словам Рогова, дым от горения был виден во многих частях города.

На место незамедлительно прибыли экстренные службы. По предварительным данным, использовалось самодельное взрывное устройство (СВУ). Мощность взрывчатки составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте. Тогда же сообщалось, что в результате взрыва пострадали два человека — мужчина и женщина.

Позднее стало известно о трех пострадавших. Они все госпитализированы.

Местные власти заявили, что автомобиль взорван в жилом районе города, где нет никакой военной инфраструктуры. Произошедшее в Мелитополе назвали терактом, который направлен в отношении мирного населения.