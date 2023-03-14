Президент Сирии Асад прибыл в Москву

Президент Сирии Башар Асал прибыл в Москву с официальным визитом, в ходе которого пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 14 марта сообщило агентство Sana.

В Москве Асада встретили, в том числе заместитель главы МИД Михаил Богданов и ряд высокопоставленных дипломатов.

Переговоры сирийского лидера с Путиным пройдут 15 марта.

«Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о визите президента Сирии Башара Асада в Россию проинформируют своевременно.