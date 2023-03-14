Чем известен блогер Максим Лютый: биография

14 марта 2023 года скончался новорожденный ребенок блогера-сыроеда и вегетарианца Максима Лютого, выступавшего за здоровый образ жизни. Ребенок прожил около месяца и умер от истощения, связанного с долгим голоданием, и пневмонии. О том, кто такой Лютый, какие ценности он пропагандировал и что привело к гибели малыша — читайте в материале «Известий».

Блогер Лютый — биография и убеждения

В своих соцсетях Лютый пропагандирует сыроедение, фрукторианство и праноедение — отказ от еды и питание энергией солнца. Он также призывает к полному отказу от мяса. По словам самого блогера, с помощью этих практик ему удалось побороть шесть хронических заболеваний, а также избавить свою бабушку от диабета. У Лютого 63,7 тыс. подписчиков в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) и 1,7 тыс. — во «ВКонтакте».

Будущий блогер родился в 1980 году в Санкт-Петербурге. Его семья была обеспеченной и, по его собственным словам, «продвинутой». У них были богатые родственники и друзья, а молодого Лютого (фамилия настоящая) ни в чем не ограничивали.

В 1990-х годах он влился в набиравшую популярность рейв-культуру и начал посещать разнообразные клубные и домашние вечеринки. На них Лютый впервые попробовал наркотики, а в 1998 году уже получил условный срок за хранение.

Вскоре после этого он переехал к матери в Италию и вернулся в Россию только в начале 2000-х. Позже он отучился в Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова на специалиста по связям с общественностью. Через некоторое время Лютый получил и второе высшее — на кафедре социально-политических наук Петербургского государственного университета телекоммуникаций.

Вегетарианцем он стал в 2010 году. С этого момента он несколько лет путешествовал по Индии, Гоа и Шри-Ланке, где изучал различные практики йоги, понятие кармы и всячески пытался оставить позади всё мирское.

Всё это не мешало Лютому вести бизнес и зарабатывать деньги. Он является основателем оздоровительного центра в Сочи, владеет продюсерским центром, продвигает онлайн-школы по саморазвитию, а также занимается строительством и организацией автономных поселений под ключ.

Блогер Лютый — смерть ребенка и уголовное дело

В прошлом году Лютый вместе с женой Оксаной Мироновой переехал в Сочи. Там они организовали клуб «Живой человек», якобы помогающий укреплять здоровье и разбираться в личных проблемах. Там же у пары родился сын.

В марте 2023 года ребенок заболел, а 8 марта его состояние резко ухудшилось — младенец хрипел, у него начались судороги. Родители отвезли его в ГБУЗ «Центр охраны материнства и детства Сочи», где врачи констатировали смерть.

В ходе следствия стало известно, что ребенок родился 11 февраля в домашних условиях, без должного наблюдения медиков. Кроме того, супруги не стали регистрировать новорожденного через ЗАГС, хотя это необходимо по закону.

По факту смерти младенца было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В отношении Лютого был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Его жена была отпущена под подписку о невыезде.

Как сообщили знакомые блогера Telegram-каналу «Осторожно, новости», Лютый игнорировал базовые потребности ребенка и пытался перевести его на питание энергией солнца.