В Минфине России опровергли подготовку выпуска «патриотических» облигаций

Министерство финансов России не предлагало и не готовит выпуск «патриотических» облигаций. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства 14 марта.

«Минфин России не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск «патриотических» облигаций. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались», — отметили там.

При этом в пресс-службе Минфина уточнили, что существует широкая линейка возможностей для инвестиций для россиян и дополнительных инструментов не требуется.

Ранее в этот день агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник написало, что Минфин России направил в правительство РФ в конце февраля инициативу по выпуску тематических, или «патриотических», облигаций, которые якобы могли бы выпускаться правительством, а распространяться через банки, финансовые платформы и другие финансовые институты.

21 января директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков, говоря о формировании подушки безопасности, посоветовал для инвестирования рассмотреть вариант с облигациями. По его словам, в этом случае доходность зачастую опережает банковские вклады.