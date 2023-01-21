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Экономист рассказал о способе сформировать финансовую подушку

Экономист Исаков посоветовал откладывать 10 процентов от доходов на подушку безопасности
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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Чтобы сформировать подушку безопасности, следует откладывать как минимум 10% от ежемесячного дохода. Об этом 21 января рассказал директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

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В беседе с Lenta.ru он пояснил, что размер финансовой подушки должен быть таким, чтобы семья могла прожить несколько месяцев при потере всех доходов.

По словам эксперта, деньги лучше откладывать на депозит или накопительный счет. Также он посоветовал рассмотреть вариант с облигациями, так как в этом случае доходность чаще всего опережает банковские вклады.

«Выгодным решением могут стать вложения в паевые инвестиционные фонды, облигации или акции. Фонд реинвестирует получаемые купоны и дивиденды, налогами они облагаться не будут. Если владеть фондом более трех лет, можно получить налоговый вычет и при этом не платить НДФЛ ежегодно с прибыли размером 3 млн рублей», — уточнил Исаков.

Ранее, 26 декабря, «Известия» ознакомились с исследованием банка «Зенит», в котором говорится, что финансовая подушка безопасности должна составлять от шести до 12 окладов. При этом опрос показал, что к высокодоходным и рисковым инструментам, таким как инвестиции, россияне пока относятся настороженно.

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