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Мобильная игра Clash of Clans стала недоступна в России

VGTimes: мобильная игра Clash of Clans стала недоступна в России и Белоруссии
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Фото: Supercell
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Популярная мобильная стратегия Clash of Clans от финской компании Supercell стала недоступна для игроков из России и Белоруссии. Об этом 14 марта сообщило издание VGTimes в своем Telegram-канале.

При запуске игры пользователи начали получать уведомление о невозможности авторизации, причем это касается как iOS, так и Android.

«Не удалось войти. Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход», — говорится в сообщении.

Тем не менее игра всё еще доступна с включенным VPN.

Отмечается, что разработчики убрали Clash of Clans из региональных App Store и Google Play еще год назад, однако ранее установленные приложения работали без проблем. Авторы материала предположили, что игроки могут потерять доступ и к другому проекту компании, Brawl Stars, который также был удален из российских и белорусских магазинов приложений.

Clash of Clans — онлайн-стратегия с соревновательным режимом. В ней нужно оборонять свою деревню и захватывать поселения противника.

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Ранее, 21 февраля, стало известно, что игра Angry Birds будет удалена из магазина приложений Google Play. Поклонникам предложили обратить внимание на приложения Angry Birds 2, Angry Birds Friends, Angry Birds Dream Blast и др. При этом уже загруженная игра продолжит работать после удаления.

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