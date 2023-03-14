Мобильная игра Clash of Clans стала недоступна в России

Популярная мобильная стратегия Clash of Clans от финской компании Supercell стала недоступна для игроков из России и Белоруссии. Об этом 14 марта сообщило издание VGTimes в своем Telegram-канале.

При запуске игры пользователи начали получать уведомление о невозможности авторизации, причем это касается как iOS, так и Android.

«Не удалось войти. Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход», — говорится в сообщении.

Тем не менее игра всё еще доступна с включенным VPN.

Отмечается, что разработчики убрали Clash of Clans из региональных App Store и Google Play еще год назад, однако ранее установленные приложения работали без проблем. Авторы материала предположили, что игроки могут потерять доступ и к другому проекту компании, Brawl Stars, который также был удален из российских и белорусских магазинов приложений.

Clash of Clans — онлайн-стратегия с соревновательным режимом. В ней нужно оборонять свою деревню и захватывать поселения противника.

Ранее, 21 февраля, стало известно, что игра Angry Birds будет удалена из магазина приложений Google Play. Поклонникам предложили обратить внимание на приложения Angry Birds 2, Angry Birds Friends, Angry Birds Dream Blast и др. При этом уже загруженная игра продолжит работать после удаления.