Выжить играючи: пять крутых проектов в жанре survival

Легко ли выжить при зомби-апокалипсисе, в лесу, полном каннибалов, или на другой планете? Жанр survival игр призван пощекотать нервы и дать пользователю блеснуть своими навыками. «Известия» рассказывают про несколько отличных игр, в которых можно проверить себя на прочность в невероятно экстремальных ситуациях.

7 Days to Die

Сюжет: Мир наводнили зомби. Не очень оригинально, но в случае этой игры придется разбираться с последствиями от и до. В распоряжении пользователей открытый, процедурно генерируемый мир с разрушаемыми объектами, в котором придется обороняться от полчищ зомби, строить убежища и базы и добывать ценные ресурсы.

Фото: скриншот/7 Days to Die

Как играется: На данный момент проект находится в альфа-версии, однако в таком состоянии он уже девять лет. На момент релиза 7 Days to Die была откровенно сырой, и годы практического во всех смыслах тестирования вывели ее на достойный уровень. Благодаря гигантскому количеству умений и параметрам их прокачки выживать здесь очень увлекательно. Геймеры во многом развлекают себя сами, а разнообразие контента в игре помогает от нее не уставать. В 7 Days to Die пять биомов-локаций: весенняя, пустынная, зимняя, выжженная и токсичная. В каждой из них своя атмосфера, виды зомби, строения, ресурсы и природные условия. К тому же приятный рандом вносит игра в кооперативе с друзьями: от их умений многое зависит.

Raft

Сюжет: Игроки просыпаются на плоту посреди океана. Под рукой ничего нет — только крюк, которым можно вылавливать из воды разнообразный мусор. Но это мешает делать кровожадная акула, которая пытается откусить от плота кусочек и пообедать. Со временем пользователи учатся и справляются с акулами и превращают мусор в полезные орудия. Игрокам встретятся необитаемые острова с флорой и фауной, а на плоту удастся построить базу с радиоточкой, которая может принимать сигналы. Тут-то и станет известно, почему мир покрыт водой на 90%.

Фото: скриншот/Raft

Как играется: В Raft неплохие системы крафта и развития базы. Со временем можно превратить свой жалкий плот из пары активных квадратиков в настоящую плавучую деревню со строениями разного типа. Сюжет, пусть и простой, открывается не сразу, поэтому может показаться, что Raft — очередная песочница, в которой главный челлендж — это не умереть от голода и жажды. Но в итоге игрокам достается бортовой журнал, и они начинают миссию по поиску других выживших, разбросанных по океану . В процессе можно заняться фермерством, оформлением своего плавучего города, найти заброшенный лайнер, набитый агрессивными роботами, и острова с головоломками. Играть в Raft нескучно, но огромных обновлений и шикарной технической поддержки ждать не стоит — разрабатывает игру крохотная шведская инди-команда.

The Long Dark

Сюжет: Пилот Уилл Маккензи и его бывшая жена Астрид летели к пациенту на отдаленный остров в Северной Канаде и стали свидетелями таинственного явления — сияющих огней, загоревшихся на небе. Сразу после этого двигатель и приборы отказали и самолет упал в лесах. Уилл и Астрид выживают, но оказываются вдали от цивилизации, ранеными, почти без снаряжения и провианта. Теперь главные задачи героев — не замерзнуть, найти людей и понять, что мир безвозвратно изменился.

Фото: скриншот/The Long Dark

Как играется: Главный враг и самая интересная игровая механика в The Long Dark — это холод. Он будет пытаться прикончить Уилла и Астрид за пару секунд геймплея. Огонь в ледяном мире игры равен жизни, и, уснув без костра или хотя бы пары свечек, геймеры быстро отправятся к праотцам. Игрокам необходимо следить за температурой тела, уровнем калорий, параметрами насыщения и усталости, искать оружие и материалы, чтобы изготовить определенные предметы. На ледяных просторах Канады подстерегают голодные волки и медведи, но опаснее всего другие люди: никогда не знаешь, добр незнакомец или нет. Играть можно в трех режимах: «история» позволит понять, какая катастрофа произошла с миром; в режиме «испытания» можно выполнять задания; а в «выживании» цель одна — продержаться как можно дольше.

Subnautica (1 и 2)

Сюжет: Начало XXII века, человечество колонизирует космос. Инженерно-исследовательское судно «Аврора» отправляется на миссию, но терпит крушение на орбите водной планеты 4546B.

Кто-то выстрелил по кораблю мощным энергетическим лучом с орбиты. Корабль падает в океан, а в одной из спасательных капсул оказывается главный герой первой части игры, Райли Робинсон. Райли предстоит не только выживать в недружелюбном инопланетном океане, но и столкнуться с неземной цивилизацией. Во второй Subnautica игроки снова возвращаются на 4546B, но уже в роли ученой Робин Айу, которая расследует гибель своей сестры.

Фото: скриншот/Subnautica

Как играется: Как эталонный «выживач», все Subnautica основаны на поиске и добыче ресурсов, поддержании жизни и строительстве базы. Огромный плюс обеих игр как раз в хорошо построенной и разнообразной системе исследования и развития: становясь сильнее и прокачиваясь, игроки не теряют интереса, а видят новые возможности и перспективы для развития. Если заботиться о голоде и жажде героя лень, можно включить режим «исключительного исследования» и сосредоточиться только на крафте и сюжете. А он в обеих Subnautica не рудиментарный, как во многих играх жанра, и подкинет несколько интересных поворотов.

Sons of the Forest (и The Forest)

Сюжет: Оперативник спецотряда Sahara отправляется на таинственный остров, чтобы найти пропавшего миллиардера. Вертолеты спецназовцев разбиваются, и герой остается один на один с полчищами каннибалов и мутантов. Такой расклад не останавливает солдата, и он решает завершить миссию и выжить любой ценой.

Как играется: Sons of the Forest вышла буквально на днях, в конце февраля 2023 года. Это сиквел и идейный наследник игры The Forest — весьма достойного представителя survival horror. В оригинальной игре пользователи тоже искали сына, отбивались от людоедов и чудовищ, попутно погружаясь в вязкую атмосферу мрачной тайны: остров был наполнен останками неудачливых туристов, записками и подсказками.

Фото: скриншот/Sons Of The Forest

The Forest пробыла четыре года в раннем доступе, имела довольно много технических недостатков, но тем не менее собрала вокруг себя дружелюбное сообщество почитателей. Каким получилось продолжение? Любопытным, но не без недостатков. Разработчики обещали более прокачанную систему строительства и крафта, разнообразный лут, продвинутую графику и лихо закрученный сюжет. С сюжетом и внешним видом не обманули, а вот всё остальное пользователи снова получили в раннем доступе. Но поиграть в Sons of the Forest тем не менее стоит — возможно, немного попозже, когда большинство минусов исправят.