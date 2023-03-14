Реклама
Прямой эфир
Общество
Инвалида из Челябинска не пустили на борт самолета из-за электропривода в коляске
Спорт
«Локомотиву» грозит техническое поражение в матче с «Акроном» в Кубке России
Политика
Путин выразил уверенность в совершении терактов на СП «на государственном уровне»
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе США
Общество
Путин призвал добиться улучшения экологической ситуации на Дальнем Востоке
Общество
Минпромторг получил обращения по работе владельцев ПВЗ Wildberries
Спорт
ФИФА объявила о новом формате чемпионата мира с 48 сборными
Мир
Командующий Объединенной группировкой войск Армении и России снят с должности
Политика
Песков заявил об отсутствии обсуждений в Кремле второй волны мобилизации
Спорт
«Металлург» выиграл у «Автомобилиста» и прошел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Общество
Санитарная авиация «Ростеха» лишилась статуса единственного оператора санавиации в РФ
Мир
Президент Сирии Асад прибыл в Москву

Цукерберг объявил о сокращении 10 тыс. сотрудников Meta

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) планирует сократить около 10 тыс. сотрудников. Об этом заявил руководитель холдинга Марк Цукерберг на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещено в РФ).

В публикации указано, что сокращения коснутся штатных сотрудников. Также корпорация планирует отказаться от 5 тыс. вакансий, на которые ранее был объявлен набор.

Цукерберг назвал решение об увольнении необходимой мерой для «улучшения финансовых показателей» в трудный период.

Ожидается, что волна сокращений и объявлений о переформировании штаба пройдет в конце следующего месяца.

ЗаМЕТАлись: российские блогеры подали к Meta иск на 18 миллионов
За что пользователи Facebook и Instagram обиделись на Цукерберга и есть ли у них шансы в суде

Ранее, 20 февраля, Цукерберг анонсировал внедрение платной функции, которая позволит пользователям верифицировать свои аккаунты в Facebook. По его словам, целью подписки является повышение подлинности блогов и безопасности сервисов компании.

С 25 ноября 2022 года корпорация Meta внесена Минюстом РФ в реестр экстремистских организаций. Причиной добавления в перечень стали неоднократные публикации на платформах Meta с призывами к насилию в отношении россиян. При этом ограничения в работе не затронули мессенджер WhatsApp из-за отсутствия функций по публичному распространению информации.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023