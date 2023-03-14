Цукерберг объявил о сокращении 10 тыс. сотрудников Meta

Американская компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) планирует сократить около 10 тыс. сотрудников. Об этом заявил руководитель холдинга Марк Цукерберг на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещено в РФ).

В публикации указано, что сокращения коснутся штатных сотрудников. Также корпорация планирует отказаться от 5 тыс. вакансий, на которые ранее был объявлен набор.

Цукерберг назвал решение об увольнении необходимой мерой для «улучшения финансовых показателей» в трудный период.

Ожидается, что волна сокращений и объявлений о переформировании штаба пройдет в конце следующего месяца.

Ранее, 20 февраля, Цукерберг анонсировал внедрение платной функции, которая позволит пользователям верифицировать свои аккаунты в Facebook. По его словам, целью подписки является повышение подлинности блогов и безопасности сервисов компании.

С 25 ноября 2022 года корпорация Meta внесена Минюстом РФ в реестр экстремистских организаций. Причиной добавления в перечень стали неоднократные публикации на платформах Meta с призывами к насилию в отношении россиян. При этом ограничения в работе не затронули мессенджер WhatsApp из-за отсутствия функций по публичному распространению информации.