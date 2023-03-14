Россияне стали чаще покупать тунца вместо лосося

На фоне существенных колебаний стоимости атлантического лосося российские потребители всё чаще выбирают тунца, сообщили «Известиям» в аналитическом центре Рыбного союза 14 марта.

Как отмечается, потребление лосося упало в два раза к концу 2022 года. К этому моменту цена на аквакультурный импортный атлантический лосось была на уровне 1100 рублей за 1 кг в опте, снизившись с исторического максимума в июле 2022 года, когда цена доходила до 2000 рублей за 1 кг.

При этом популярность тунца выросла в 1,5 раза. Стоимость тунца в опте составляет 700–800 рублей за 1 кг и не подвержена резким скачкам.

«Большую долю атлантического лосося в Россию завозили с Фарерских островов, но после введения санкций поставки прекратились. В результате цена на российский лосось резко выросла, и эти колебания привели к тому, что рестораны были вынуждены вывести блюда из лосося из ассортимента, а потребители начали выбирать другие, более доступные по стоимости, продукты», — пояснил председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, тунец импортируется в основном из Восточной Азии и с территории дружественных стран, поэтому по нему не было резких нерыночных ценовых колебаний.

Ранее, 6 декабря 2022-го, сообщалось, что, согласно результатам социологического исследования Аналитического центра НАФИ, треть опрошенных россиян отказываются от покупки рыбы из-за ее высокой стоимости. В то же время 96% респондентов хотели бы потреблять рыбу и морепродукты чаще. Большинство опрошенных (81%) покупают рыбу каждый месяц.