ФСБ уличила жителя Ставрополья в работе на спецслужбы Украины

Жителя Ставрополья подозревают в работе на спецслужбы Украины, по заданию которых он собирал информацию о воинских частях. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

«В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в марте 2022 года житель Шпаковского муниципального округа вступил в переписку с сотрудниками службы безопасности Украины, в ходе которой выразил добровольное согласие на оказание им помощи, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации», — указано в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, задержанный мужчина занимался сбором и передачей фотоматериалов о железнодорожных станциях и воинских частях Ставропольского края, для того чтобы позднее передать их украинской стороне.

Отмечается, что следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье «Государственная измена» УК РФ. Максимальный срок лишения свободы по ней составляет 20 лет.

Ранее, 13 марта, пресс-службе управления ФСБ по Новгородской области задержали гражданина России, действовавшего в интересах Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Отмечается, что подозреваемый пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен.

В конце февраля сотрудникам ФСБ удалось вычислить и задержать двух жителей Севастополя, которые сами предложили помощь спецслужбам Украины, заявив о желании продавать им данные об объектах Минобороны Российской Федерации.