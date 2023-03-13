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ФСБ задержала в Новгородской области россиянина за сотрудничество с разведкой Украины

В Новгородской области задержали россиянина, действовавшего в интересах военной разведки Украины
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Фото: ФСБ РФ
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В Новгородской области задержали гражданина России, действовавшего в интересах Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом сообщили 13 марта в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, <…> [который] принимал меры по склонению призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации лиц к совершению государственной измены», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что подозреваемый пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен.

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Против мужчины возбуждено уголовное дело. Он помещен под стражу.

В конце февраля сотрудникам ФСБ удалось вычислить и задержать двух жителей Севастополя, которые сами предложили помощь спецслужбам Украины, заявив о желании продавать им данные об объектах Минобороны Российской Федерации.

В декабре 2022 года жительницу Херсонской области задержали за передачу украинской стороне координат мест расположения личного состава Вооруженных сил России.

Продолжается проведение специальной операции России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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