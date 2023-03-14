Джонсон назвал Дацика убогим за оскорбление Мухаммеда Али

Боксер Кевин Джонсон нелестно высказался о бойце Вячеслав Дацике за его оскорбления легенды бокса Мухаммеда Али.

«Это говорит мне, насколько убогий менталитет у человека, что такие слова вообще вышли у него изо рта. Это что-то, чего я никогда не слышал, чтобы русский сказал», — заявил он «Известиям» 14 марта.

Ранее, в начале марта, Дацик позволил себе несколько ругательств в адрес Али. Позднее он извинился за свои слова.

«Это ошибка, которую я признаю. Сейчас я пытаюсь заниматься боксом и понимаю, насколько великим боксером был этот человек», — написал он в соцсетях.

Ранее, 11 марта, Джонсон назвал Дацика крепким парнем, отметив при этом, что россиянин не обладает ни своим стилем, ни техникой ведения боя. Себя американский спортсмен назвал уравновешенным бойцом, который не дает эмоциям выходить за рамки. К тому же он считает себя крепким, умным, быстрым, ловким и умелым.

Телеканал «РЕН ТВ» покажет бой Вячеслава Дацика и Кевина Джонсона в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Боксерский поединок между двумя тяжеловесами пройдет 31 марта на арене «Динамо» в Москве.

В рамках вечера бокса на ринге также сразятся Павел Шульский с Данило Сузартом, Артем Сусленков с Эбенезера Тетте и Николай Данилов с Евгением Орловым.