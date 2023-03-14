Эксперт объяснил резкий рост биткоина

Курс биткоина (BTC) заметно вырос на фоне новостей о запуске в США государственной программы, цель которой — предоставить местным банкам доступ к ликвидности для покрытия обязательств по депозитам, объяснил «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов 14 марта.

Как следует из опубликованных данных на сайте Coindesk, 14 марта в 15:57 мск курс BTC достиг почти $26 тыс., хотя еще утром 13 марта он был на уровне $22 тыс.

«ФРС (Федеральная резервная система. — Ред.) выделила на помощь поднадзорным организациям $25 млрд. Решение последовало за чередой банкротств в банковском секторе, которая затронула дружественные к криптовалютам банки Signature Bank и Silicon Valley Bank», — рассказал эксперт.

По его словам, участники криптосообщества восприняли эту новость как запуск «печатного станка», который может знаменовать возврат американских регуляторов к политике количественного смягчения, которая, в свою очередь, подразумевает вливание в экономику ликвидности, а такое решение ФРС окажет позитивное влияние на рынок цифровых активов.

«Логика участников криптосообщества выглядит примерно так: часть денег из нового потока попадет в криптоиндустрию, что поддержит рост курса криптовалют. Дело в том, что исторически биткоин, а следом за ним и альткоины демонстрируют позитивную динамику в периоды запуска «печатного станка» в США. Участники криптосообщества подчеркивают, что биткоин стал ответом на проблемы традиционного финансового рынка, поэтому сложности, с которыми столкнулись банки, поспособствуют развитию рынка цифровых активов», — сказал Шатов.

Кроме того, эксперт отметил, что закрытие дружественных к криптовалюте кредитных организаций может угрожать стейблкоинам (цифровым активам, курс которых привязан к базовому активу: доллару, грамму золота и т.д.).

«Эмитенты таких токенов, как правило, хранят обеспечивающие криптовалюту активы в банках. Например, одним из клиентов закрытого Signature Bank оказалась компания Circle — эмитент второго по капитализации стейблкоина USD Coin», — объяснил эксперт.

Шатов рассказал, что в ближайшей перспективе, возможно до конца марта, многие участники криптовалютного сообщества ожидают, что биткоин может достигнуть $30 тыс. В то же время, по его словам, многие аналитики настроены скептически относительно курса BTC и напоминают о его тесной корреляции с фондовым рынком.

«ФРС дала понять рынку, что в планах регулятора ужесточение монетарной политики, поэтому если не произойдет разворота политики, действия регулятора могут надавить на фондовый рынок, за которым последует и крипта. Курс биткоина во многом зависит от уровня ликвидности в системе, которую определяет политика ФРС, а также от действий крупных игроков рынка. Биткоин, как правило, положительно коррелирует с динамикой фондового рынка, однако эта статистическая взаимосвязь наиболее сильна в периоды турбулентности на мировых финансовых рынках и почти отсутствует в периоды ценовой стабильности», — заключил Шатов.

В начале 2023 года курс биткоина находился на уровне $16,5 тыс. 16 февраля BTC поднялся выше $25 тыс., что стало максимумом с августа 2022 года. 27 февраля, согласно данным криптовалютной биржи CoinDesk, он находится на уровне $23,7 тыс.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский 14 января выразил мнение, что увеличение стоимости биткоина, скорее всего, временное явление и пока рано говорить о долгосрочной тенденции роста.