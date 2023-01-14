Эксперт назвал маловероятным долгосрочный рост стоимости биткоина

Увеличение стоимости BTC (биткоина), которое сейчас наблюдается, скорее всего, временное явление, и пока рано говорить о долгосрочной тенденции роста. Об этом «Известиям» сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

По его словам, многие эксперты сейчас сходятся во мнении, что рынок находится в условиях «криптозимы». Одной из причин этого явления он называл усиление «индекса жадности и страха» среди криптокомьюнити, которое получает от инсайдеров информацию о возможной коррекции. Также оказывают влияние «перекосы» на самом рынке, вызванные разными причинами, в том числе массовой продажей NFT за миллионы долларов. Не стоит забывать и о сложной макроэкономической ситуации во всем мире, указал эксперт.

«По моим оценкам, говорить о росте рынка можно будет через 1–-1,5 года. Стоимость BTC при позитивном прогнозе, по мнению экспертов рынка, в перспективе 3–4 лет будет достигать $70 тыс. Однако есть и негативные варианты», — отметил Тараповский.

Он обратил внимание, что сегодня криптовалюта стала платежным инструментом и средством инвестирования, крупнейшие инвестиционные корпорации стали включать ее в свою линейку. Однако, по мнению эксперта, это «признание» сыграло с рынком злую шутку.

«Если до 2017 года криптовалюта позиционировалась как цифровое золото и могла служить средством сбережения вне зависимости от погоды на мировом фондовом рынке, то после этого момента криптовалюта встроилась в общие тенденции. Отчасти именно поэтому у нее достаточно высокий уровень колебания и она стала зависима от общих тенденций на рынке. Скорее всего, будущее криптовалюты будет зависеть от общих настроений инвесторов», — отметил эксперт.

С этой точки зрения он посоветовал инвесторам, которые решили включить криптовалюту в свои портфели, делать ставку на основные инструменты этого рынка — BTC и Ethereum (эфир). При этом он рекомендовал не покупать альткоины или, в обратном случае, «заходить на ту сумму, которую вы готовы потерять».

Говоря о возможной стоимости BTC на 2023 год Тараповский отметил, что так как он стал полностью зависим от внешней инфраструктуры рынка, то делать прогнозы достаточно тяжело.

«В том случае, если ситуация будет стабильной, то стоимость BTC не претерпит никаких существенных изменений, колебания возможны в пределах $2–5 тыс., как в большую, так и меньшую сторону», — подытожил эксперт.

В ночь с 12 на 13 января курс биткоина превысил уровень в $19 тыс. В пятницу, по опубликованным данным на сайте Coindesk, в 16:08 мск BTC опустился до $18,8.

29 декабря сообщалось, что председатель комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков допустили появление российской криптобиржи во II квартале 2023 года. Он считает, что оборот криптовалют при проведении бизнесом трансграничных сделок с такими активами должен проходить именно через российскую инфраструктуру.