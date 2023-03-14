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Губернатор Красноярского края рассказал о состоянии Розенбаума

Губернатор Красноярского края Усс рассказал, что Розенбаум после операции чувствует себя хорошо
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что музыкант, исполнитель Александр Розенбаум после проведенной операции чувствует себя хорошо. Об этом политик написал 14 марта в своем Telegram-канале.

По словам Усса, он пообщался с артистом по телефону.

«Поговорил по телефону с Александром Розенбаумом, которого вчера госпитализировали в Красноярскую БСМП. От имени земляков пожелал здоровья и восстановления сил. Александр Яковлевич полон оптимизма, благодарит врачей и всех, кто его поддерживает», — отметил Усс.

Как отметил глава Красноярского края, ситуация была непростая, в больнице музыканту оказали помощь. Усс поблагодарил врачей за профессионализм и преданность делу и пожелал Розенбауму скорого возвращения на сцену.

Ранее во вторник Розенбаум прокомментировал свое состояние после сообщений о госпитализации и поблагодарил всех за заботу.

О том, что певец попал в городскую больницу скорой медицинской помощи в Красноярске, стало известно утром 14 марта. По данным ряда Telegram-каналов, у 71-летнего Розенбаума обнаружили тромб. Операция, проведенная сосудистыми хирургами, прошла успешно.

Накануне госпитализации Розенбаум дал сольный концерт в Красноярске.

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