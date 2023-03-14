Фигуристка Косторная раскрыла детали перехода в парное катание

Российская фигуристка Алена Косторная во вторник, 14 марта, раскрыла детали перехода в парное катание.

В январе 2023 года стало известно, что спортсменка тренируется в паре с Георгием Куницей в группе Сергея Рослякова.

Фигуристка отметила, что еще в октябре, как только вышла из больницы после операции на бедре, она написала Елене Буяновой, что готова выйти как в одиночное, так и в парное катание.

«Мне надо было доучить элементы к шоу. А потом в какой-то момент поняла, что в парном у меня больше перспектив. Мне хватило месяца, чтобы решить. Все нужные люди знали с самого начала, но официально было еще рано говорить», — сказала спортсменка в интервью Lenta.Ru.

Косторная призналась, что пока она не перестроилась до конца, пишет kp.ru.

«Как одиночницу меня не оставляет желание всё время ехать и прыгать, особенно если что-то не получается. Но я же не одна, нужно всё делать сообща», — рассказала она, добавив, что всё меняется к лучшему.

Фигуристка отметила, что некоторые элементы парного катания уже получаются стабильно.

«Неплохо делаем вращения, параллельные прыжки и двойные выбросы. С тройных еще падаю. В зале делаем двойной подкрут, пробовали тройной — тоже хорошо», — пояснила Косторная.

О переходе Косторной к Буяновой стало известно в марте 2022 года. До этого фигуристка тренировалась у Этери Тутберидзе. 16 января стало известно, что Косторная завершила работу с Буяновой, передает RT.

В сезоне-2021/22 Косторная заняла второе место на этапе Гран-при во Франции и стала третьей на этапе в Канаде.

Высшее достижение спортсменки — победа на чемпионате Европы – 2020 в Граце и в финале Гран-при-2019, который прошел в Турине.