Фигуристка Косторная завершила работу с Буяновой и ушла в парное катание

Российская фигуристка Алена Косторная завершила работу со своим тренером Еленой Буяновой. Об этом в понедельник, 16 января, заявила сама тренер в беседе с «РИА Новости».

По ее словам, фигуристка решила выступать в парном катании.

«Я уже давно ее отпустила, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами. Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться», — сказала Буянова.

Она также уточнила, что Косторная пошла к тренеру Сергею Рослякову и «попросилась в парное».

По данным ТАСС, Косторная тренируется в паре с фигуристом Георгием Куницей.

О переходе Косторной к Буяновой стало известно в марте 2022 года. До этого фигуристка тренировалась у Этери Тутберидзе. Позже спортсменка отмечала, что прекратила сотрудничество с Тутберидзе по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2021/22 Косторная заняла второе место на этапе Гран-при во Франции и стала третьей на этапе в Канаде.

Высшее достижение спортсменки — победа на чемпионате Европы – 2020 в Граце и в финале Гран-при-2019, который прошел в Турине.