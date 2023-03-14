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Военный эксперт рассказал о множестве проблем британских вооруженных сил

Военный эксперт Леонков: примерно половина британской военной техники требует ремонта
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Фото: commons.wikimedia.org
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В последнее время Великобритания сокращала военный бюджет, вследствие чего у нее накопилось множество проблем с вооруженными силами. Об этом 14 марта «Известиям» сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Таким образом он отреагировал на новость Daily Mail о том, что члены парламента Британии раскритиковали решение правительства страны выделить недостаточно средств на оборону, назвав армию «декоративными силами обороны».

«Одна из проблем была с министрами обороны, которые вообще не понимали, зачем Великобритании эти силы, но зато заботились, чтобы зубная паста и чистое полотенце были в каждой казарме. К чему это привело? Сухопутные войска у них, в основном, бригадного состава, и у них много национальных бригад — шотландские, валлийские. Так вот еще лет пять назад в этих национальных бригадах укомплектованность составляла порядка 30–40%», — сказал эксперт.

По словам Леонкова, единственные на сто процентов укомплектованные соединения в Британии — это две бригады гуркхов, а единственная боевая единица — это силы специальных операций, SAS, которые принимают участие во многих конфликтах.

«Что касается техники, то достаточно посмотреть на танки Challenger, которые у них есть. Последние боевые действия, в которых они участвовали, — война в Ираке в 2003 году. К тому же парк этих танков находится в удовлетворительном состоянии, часть из них нуждается в капитальном ремонте, а часть в модернизации. Такая же ситуация обстоит с флотом, не говоря уже про авиацию», — сказал эксперт.

Собеседник «Известий» добавил, что примерно половина британской военной техники требует ремонта, а сухопутные части нуждаются в комплектовании личным составом.

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«При этом Великобритания остается ядерной державой. Однако подводные лодки, на которых стоят ракеты Trident-2D5, тоже требуют определенных финансовых вливаний», — заключил Леонков.

Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство страны в ближайшие два года повысит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд). Соединенное Королевство планирует довести свои военные расходы до 2,5% ВВП.

Половину из этих средств направят на развитие ядерных сил сдерживания, вторая часть пойдет на восполнение запасов переданных Украине боеприпасов и вооружений. Обновленная стратегия обороны Великобритании содержит новые меры для укрепления экономической безопасности, а также технологических возможностей на фоне роста влияния Пекина.

В начале марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что военная техника армии страны на фоне украинского конфликта отчаянно нуждается в замене.

В феврале руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что в случае войны вооруженные силы Великобритании смогут продержаться пять дней, так как военные запасы страны критически истощены.

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