У здания парламента Грузии произошла драка

В Тбилиси возле здания парламента Грузии произошла драка, участники партии «Консервативное движение», или ультраправой организации Alt-info, срывают флаги Европейского союза, сообщает Telegram-канал Tbilisi life во вторник, 14 марта.

В происходящее уже вмешалась полиция. Позже стало известно, что участники протеста подожгли флаг ЕС и вместо него установили грузинский, говорится в сообщении.

«В Грузии только один флаг — это флаг Грузии», — заявил один из основателей ультраправой организации Alt-info Зураб Махарадзе.

Сейчас участниками шествия перекрыт центр Тбилиси, происходят столкновения с полицией.

Кроме того, как рассказал председатель Центра европейских исследований и гражданского образования Ильи Чавчавадзе Заза Бибилашвили, сторонники «Консервативного движения» бросили камень в здание организации, отмечает Tbilisi life.

Как пишут СМИ, генсек консервативного движения Шота Мартыненко заявил, что сжигание флага ЕС теперь традиция, потребовав от властей освободить задержанных за насилие против журналистов 5 июля 2021 года. В публикации говорится также, что сторонники ультраправой партии и медиа-платформы Alt-info требуют проведения референдума о принятии закона «об иноагентах».

7 и 8 марта в Тбилиси проходили масштабные акции протеста после того, как парламентом страны в первом чтении был принят законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагал создание реестра неправительственных организаций и СМИ, которые финансируются из-за рубежа. 9 марта волнения продолжились. В результате правящая партия «Грузинская мечта» и партия «Сила народа» совместно объявили об отзыве законопроекта из парламента.

12 марта грузинский политический деятель, лидер партии «Справедливость» Игорь Гиоргадзе в беседе с «Известиями» отметил, что демонстрации, перевернутые машины, поджоги в Тбилиси — это «проба оппозиционных сил», программу для которых подготовили западные страны, в основном — американцы. Всплеск митингов — это повод, а не причина, подчеркнул собеседник издания. Он указал: когда правительство Грузии высказалось о собственных интересах, которые не направлены против России, «этого было достаточно, чтобы американцы нажали на кнопку, которая в радужный цвет окрашена».

11 марта бригадный генерал Грузии Тристан Цителашвили заявил «Известиям», что протесты в Тбилиси — спланированная провокация спецслужб США для смены власти. Он сообщил о желании США открыть в Грузии второй фронт.

Днем ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что протесты в Грузии в отношении законопроекта об иноагентах стали лишь поводом для попытки силовой смены власти, а сама ситуация очень напоминает майдан на Украине. Он сравнил протесты в Грузии и Молдавии, обратив внимание на то, что западные страны по-разному на них реагируют. Тбилиси же, по мнению Лаврова, управляется извне и события там идут на пользу западным заказчикам.