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Производство машин и оборудования в России упало почти на 45% в 2022 году

Исследование: производство машин и оборудования в России упало в 2022 году почти на 45%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов
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Производство транспортных средств и оборудования в России упало в 2022 году на 44,7%, что вызвало снижение промышленного производства в регионах с высокой долей автопрома — в Калужской, Калининградской, Тверской и Ярославской областях. Об этом говорится в исследовании Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), предоставленном редакции «Известий» 14 марта.

В регионах, специализирующихся на сборке легковых автомобилей иностранных марок, резко упало промпроизводство, рассказала «Известиям» заместитель начальника отдела аналитических исследований ИКСИ Вера Кононова. Так, в Калужской области промпроизводство снизилось на 19,3%, в Калининградской — на 17,6%. В регионах с развитым автопромом, но в меньшей степени ориентированным на сборку иномарок, ситуация лучше. Например, в Самарской области промпроизводство сократилось на 3,5%, в Тверской — на 3,2%, в Ярославской — на 2,8%. В Нижегородской области выпуск в промышленности даже увеличился, но на символические 0,1%, отметила она.

В общей сложности спад в промышленности, в основном в обрабатывающей, произошел в 37 субъектах — до 15%.

Сектор неравномерно адаптируется к новым условиям, и положение отраслей, показавших высокие результаты в 2022 году, в этом году может измениться, например в случае ужесточения санкций или сокращения госзаказа на ряд видов продукции, говорится в исследовании. В институте считают, что федеральное правительство и Банк России должны посодействовать в снятии инфраструктурных ограничений и формировании новых логистических мощностей, стимулировании роста объемов строительства жилья в регионах и развитии новых производств внутри страны, прежде всего в сфере обрабатывающей промышленности. Наряду с этим необходим ряд специфических мер поддержки для отраслей экономики, которые сейчас претерпевают спад, добавили в ИКСИ.

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6 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит около 21,5 млрд рублей на поддержку системообразующих организаций в сфере промышленности и торговли.

Ранее, 27 февраля, замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов рассказал, что выпуск автомобилей всех сегментов в России за 2022 год снизился на 60% по сравнению с 2021 годом. При этом, по его словам, самым стабильным сегментом по итогам прошлого года стали автобусы.

Вице-премьер РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров 26 ноября прошлого года сообщил, что ситуация в российском автопроме постепенно стабилизируется. 26 декабря он заявил, что долю машин российского производства планируется увеличить на внутреннем рынке с 40 до 80% к 2030 году.

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