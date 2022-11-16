Мантуров указал на стабилизацию ситуации в российском автопроме

Ситуация в российском автопроме постепенно стабилизируется, заявил 16 ноября министр промышленности и торговли РФ, вице-премьер Денис Мантуров.

Он также указал, что основные российские производители увеличивают загрузку конвейеров.

«Все основные российские производители увеличивают загрузку конвейеров. Имею в виду АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, УАЗ и «Урал». Также наращивает объемы производства тульская площадка [китайского] Haval», — сказал он на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мантуров также отметил, что производство автомобилей в России в октябре выросло на 19% к сентябрю. По его словам, на сегодняшний день можно говорить «о наметившейся тенденции к восстановлению отрасли».

«Если в мае производилось 12 тыс. всех видов автомобилей, от легковых до автобусов, то в октябре вышли на 48 тыс. И это на 19% больше, чем в сентябре», — рассказал вице-премьер.

Путин, в свою очередь, отметил, что большинство основных автопроизводителей запустили почти все конвейеры по производству автомобилей в России. Между тем он указал, что на рынке автомобильной техники непростая ситуация.

3 ноября агентство «Автостат» сообщило, что по итогам октября текущего года в России было приобретено 12 767 новых легковых автомобилей китайских марок, что составило 29,5% от общего объема рынка. Кроме того, каждый третий купленный в октябре китайский автомобиль относился к марке Haval, показатели которой составили 4316 единиц — на 8,4% больше, чем в 2021 году.

13 сентября сообщалось, что суммарные доли отечественных и китайских брендов на рынке грузовых автомобилей почти сравнялись.