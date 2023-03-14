Экс-премьер Украины предрек банкротство страны без «подачек» Запада

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил 14 марта, что страна превратится в банкрота, если перестанет получать подачки от Запада.

Он отметил, что все собираемые государством налоги в настоящее время идут на военные расходы.

«Страна деградирует <...> если прекратятся вот эти подачки западные, то Украина сразу же, автоматически становится банкротом», — написал Азаров в Telegram-канале.

По его словам, большая часть дефицита бюджета покрывается благодаря США и Евросоюзу. При этом Украине всё равно не хватает на данный момент $10 млрд.

Азаров уточнил, что именно от своевременного поступления западных средств зависит обеспечение первоочередных социальных расходов: выплаты пенсий и зарплат бюджетников.

В начале января российский сенатор Алексей Пушков указал, что Вашингтон может значительно сократить помощь Киеву, если убедится в том, что продолжать поддерживать Украину бесперспективно.

В ноябре прошлого года украинский парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом $38 млрд.

В середине сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил ускорение инфляции в стране до 30% в 2023 году.