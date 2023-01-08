Вашингтон может значительно сократить помощь Киеву, если убедится в том, что продолжать поддерживать Украину — бесперспективно. Такое мнение высказал 8 января сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Он отметил, что самый реалистичный сценарий, при котором Соединенные Штаты начнут сокращать расходы на Украину ввиду снижения военного бюджета, — это ужесточение контроля над выделенной помощью.

«Ее сильное сокращение в будущем возможно в одном случае: если в США убедятся в бесперспективности военной поддержки Украины», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушков также указал, что демократы, которые выступают за накачивание Киева оружием и деньгами, имеют «свои рычаги давления».

Накануне, 7 января, новый спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти огласил приоритеты работы палаты представителей конгресса, не упомянув поддержку Украины. Он отметил, что речь идет об обязательстве законодателей по обеспечению сильной экономики, безопасности и свободы внутри страны, подотчетности правительства. В связи с этим конгрессмены решили прекратить излишние траты Вашингтона.

Тогда же глава Чечни Рамзан Кадыров назвал иностранную помощь Украине рабочей схемой по отмыванию денег. По его словам, до окопов дойдет не более 15% от всей суммы поддержки, так как чиновники Запада и Украины разворуют эти средства.

Ранее, 28 декабря, журнал The American Thinker написал, что затягивание конфликта на Украине и продолжение финансирования и отправки Киеву оружия нужно элитам США для сохранения возможности отмывания денег. Как утверждается в материале, демократы и некоторые республиканцы заключили с киевским режимом очень выгодную сделку.

До этого 8 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США планируют подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года, чтобы зарабатывать на коррупционных схемах.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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