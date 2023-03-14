У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в ночь на 14 марта у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра во вторник.

Эпицентр толчков залегал на глубине 200 км в 130 км от города Маданг, в котором проживают 27,4 тыс. человек, сообщает телеканал «360».

Подробности о разрушениях и пострадавших уточняются, передает Федеральное агентство новостей.

Угрозы цунами не объявлялось, пишет «Ридус».

Накануне глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что более 6,6 тыс. иностранцев погибли в результате землетрясений в республике, передает RT.

За день до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв февральских землетрясений на юго-востоке Турции достигло 48 тыс. человек. Еще 115 тыс. человек получили ранения, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 27 февраля, турецкий лидер заявил, что на месте разрушенных зданий будет запрещено возводить высотные дома. Кроме того, в Турции не разрешат строительство новых домов в районах, близких к сейсмически активным разломам.

14 февраля Эрдоган заявил, что поисково-спасательная операция после землетрясений в Турции продлится до тех пор, пока из-под завалов не извлекут последнего выжившего. Власти страны собираются выделить семьям жертв катастрофы по 100 тыс. лир (около $5,3 тыс.) на неотложные нужды. Уже в марте начнется строительство 30 тыс. жилых домов в пострадавших от землетрясений регионах.

В начале февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. После этого в регионе произошли новые землетрясения, но имеющие меньшую магнитуду.