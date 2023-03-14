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Грачева обыграла Касаткину на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе
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Грачева обыграла Касаткину на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе

Теннисистка Грачева обыграла Касаткину и вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Фото: ТАСС/EPA/Lorenzo Hernandez
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Теннисистка Варвара Грачева 14 марта обыграла свою соотечественницу, первую ракетку России Дарью Касаткину, и вышла в четвертый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Матч закончился со счетом 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 39 минут. Во втором сете Грачева сначала проигрывала своей сопернице со счетом 1:4, однако сумела взять пять геймов подряд. При этом она реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти и не допустила ни одной двойной ошибки. Касаткина сделала три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

В четвертом круге Грачева встретится с Еленой Рыбакиной, которая в 2018 году сменила гражданство и теперь представляет на турнире Казахстан.

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В настоящее время Грачева занимает 66-е место в рейтинге WTA. Титулов под эгидой организации 22-летняя спортсменка еще не завоевывала. Касаткина побеждала на турнирах WTA шесть раз. 25-летняя россиянка носит титул восьмой ракетки мира.

Ранее, 12 марта, российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл белоруса Илью Ивашко. Матч закончился со счетом 6:2, 3:6, 6:1 и продлился 1 час 46 минут. Медведев совершил восемь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-поинтов из 13. В 1/8 финала российский теннисист сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 13 по 19 марта, его общий призовой фонд составляет $8,8 млн.

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