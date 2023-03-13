Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы в Херсонской области
Мир
КС Узбекистана одобрил проведение референдума по новой Конституции 30 апреля
Общество
Вильфанд спрогнозировал значительное потепление в России с 15 марта
Общество
Дело о госизмене возбудили на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Мир
Захарова предрекла проблемы из-за попыток США спасти свою банковскую систему
Общество
Гладков сообщил о сбитых системой ПВО над Белгородской областью четырех ракетах
Мир
Саакашвили заявил о критической потере веса и болях в костях
Общество
Более 6,4 млн рублей выплатят пострадавшим от взрыва газа в доме в Чите
Мир
Запущенные КНДР крылатые ракеты преодолели 1,5 тыс. км
Мир
Проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире презентуют в апреле
Мир
Нобелевский лауреат Кэндзабуро Оэ умер на 89-м году жизни в Японии
Происшествия
Таксист ограбил директора балета «Тодес» в Москве

Медведев обыграл Ивашко и вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев переиграл Ивашко в трех сетах и вышел в четвертый раунд турнира в Индиан-Уэллсе
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский теннисист Даниил Медведев 12 марта обыграл белоруса Илью Ивашко в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Матч закончился со счетом 6:2, 3:6, 6:1 и продлился 1 час 46 минут. Медведев совершил восемь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-поинтов из 13.

Для Медведева эта победа стала 16-й подряд в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В 1/8 финала российский теннисист сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

Медведева хватка: Даниил выиграл три титула за три недели
В финале в Дубае он разобрался с Андреем Рублевым и уверенно вернулся в топ-10 ATP

Ранее, 4 марта, Медведев одержал победу над своим соотечественником Андреем Рублевым в финале турнира ATP, который проходил в Дубае. Игра закончилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Медведева.

Сам Медведев назвал свою победу уникальной. Он подчеркнул, что для него удивительно выиграть три турнира ATP подряд.

На турнире в Индиан-Уэллсе Рублев в третьем круге переиграл француза Уго Умбера. Таким образом он также вышел в четвертый круг соревнований.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023