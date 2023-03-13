Медведев обыграл Ивашко и вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев 12 марта обыграл белоруса Илью Ивашко в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Матч закончился со счетом 6:2, 3:6, 6:1 и продлился 1 час 46 минут. Медведев совершил восемь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-поинтов из 13.

Для Медведева эта победа стала 16-й подряд в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В 1/8 финала российский теннисист сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

Ранее, 4 марта, Медведев одержал победу над своим соотечественником Андреем Рублевым в финале турнира ATP, который проходил в Дубае. Игра закончилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Медведева.

Сам Медведев назвал свою победу уникальной. Он подчеркнул, что для него удивительно выиграть три турнира ATP подряд.

На турнире в Индиан-Уэллсе Рублев в третьем круге переиграл француза Уго Умбера. Таким образом он также вышел в четвертый круг соревнований.