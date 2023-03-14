На российском рынке весной появятся автомобили Mazda Atenza и Toyota Avalon

Весной в Россию будет завезено несколько новых марок автомобилей по параллельному импорту. Об этом 14 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на участников рынка.

«Мы планируем продолжать ввоз значительных партий автомобилей брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes, в том числе таких новых для нашего рынка моделей, как Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon», — рассказала директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова.

В основном завозиться будут марки среднего и премиального сегментов, а также электромобили.

«Благодаря параллельному импорту сегодня действительно существует возможность привозить принципиально новые для российского рынка модели, которые ранее никогда не были представлены в продаже. Так, например, в ближайшее время мы планируем поставки таких моделей, как Avatr 11, Dongfeng E70, HiPhi Z», — заявил директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх.

Накануне Минпромторг включил в список брендов, разрешенных для ввоза в РФ по параллельному импорту, автомобили еще 11 иностранных марок. В список вошли Hino, Renault, Citroen, Dacia, Ford, Genesis, Hyundai, KIA, Mazda, Opel и Peugeot.

До этого, 6 марта, стало известно, что в московских магазинах официальных дилеров немецкого автоконцерна Volkswagen закончились последние официально ввезенные внедорожники Volkswagen Touareg. Всего в различных регионах России остался 21 подобный внедорожник по цене от 9,2 млн до 15,1 млн рублей.

27 февраля газета Handelsblatt сообщила, что Volkswagen намерен запретить китайским заводам поставлять свои автомобили в Россию, чтобы бороться с экспортом своих машин из КНР, для чего даже создал систему черных списков. В него вошли оптовые китайские компании, которые больше не смогут закупать автомобили напрямую у китайских совместных предприятий.

Ранее, 13 февраля, отмечалось, что в РФ по параллельному импорту привезли переднеприводный кроссовер Volkswagen Tharu. Автомобиль в РФ оценили в 3 922 760 рублей.