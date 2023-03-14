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SHAMAN пригласил на свой 100-й концерт Сергея Полунина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Артист второй раз подряд собрал аншлаг в «Крокусе», на котором представил свою первую сольную программу «Я русский». Специально на это шоу из родного Новомосковска приехала на концерт вся семья певца — родители, бабушка, дедушка. Отец артиста, профессиональный рок-гитарист Юрий Дронов, даже вышел на сцену с сыном и аккомпанировал ему в песне «Моя Россия».

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Еще одним сюрпризом юбилейного шоу стало появление в программе звезды мирового балета Сергея Полунина. Они вышли на сцену вместе во время исполнения песни «Встанем». Полунин поставил танец на главный хит SHAMAN.

Но этого могло и не случиться, так как Сергей Полунин был травмирован. Но приглашение SHAMAN стало стимулом для скорейшей реабилитации.

«Год назад я порвал ахилл, и думал, что больше не выйти на сцену. Я знал, что на восстановление уйдет полгода, и поставил такую цель себе. Но SHAMAN предложил совместный номер на песню «Встанем». И мне это показалось очень символично. Восстановился за четыре. Нашаманил!» — сказал Полунин «Известиям».

13 марта прошел второй большой сольник певца в Москве, первый состоялся 9 марта. Как оказалось, в плотном графике SHAMAN это выступление было 100-м, начиная со 2 марта 2022 года, когда певец Ярослав Дронов впервые вышел на сцену под сценическим псевдонимом SHAMAN.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без песни слов не выкинешь: как прошел 100-й концерт SHAMAN

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